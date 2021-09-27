Çarşamba'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan S.A, M.A, K.A, S.B, O.K. ve M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A. cebinden çıkardığı bıçakla O.K'yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin kavgayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan O.K. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı K.A. ile kavgaya karışan S.A, M.A, S.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika

Mbappe'nin Neymar isyanına tüm dünya şahit oldu! Arkadaşına çok kızdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı

Kabine bugün toplanıyor! Aşısızlara AVM ve restoranlara girişte test zorunluluğu getirilmesi gibi konular konuşulacak

Aslışah Alkoçlar, dün doğum yaptı

İstanbul Filarmoni Derneği'ni sarsan taciz iddiası: Bana teslim olacaksın, adet döngünü bile bileceğim

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Hamza oldu

Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle maç izledi