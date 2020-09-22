Çarşamba'da bir cami Kovid-19 nedeniyle geçici olarak ibadete kapatıldı - Son Dakika

Çarşamba ilçesinde bir cami, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapatıldı.
Yeşilırmak Mahallesi Camisi görevlilerinde Kovid-19'a rastlanması nedeniyle cami 15 gün boyunca ibadete kapatıldı.
Caminin kapısına asılan bilgilendirme notunda, "Kaymakamlık ve Müftülük kararı ile camimiz geçici süreyle 15 gün kapatılmıştır, Kovid-19 nedeniyle." ifadesini yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:43 - Kaynak: AA
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