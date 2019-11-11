Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da bir kişi silahla yaralandı
Son Dakika Güncel Çarşamba'da bir kişi silahla yaralandı

Çarşamba'da bir kişi silahla yaralandı

6 saat önce

Çarşamba ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla yaralandı.

Çarşamba'da bir kişi silahla yaralandı, System.String[]

Çarşamba ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde O.Ü. (31) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, O.Ü. silahla vurularak yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ü. buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olaya karışanların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Değirmenbaşı, Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden çıkıp 3 kişiyi vuran genç: Aha silah, aha mermi
Zevk için cinayet işlediğini söyleyen sanık, mahkemede "Kaza" dedi Eşini öldürünce iğrenç detaylar ortaya çıktı! Baldızını öldürmüş, komşuna tecavüz etmiş Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 22:54:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da bir kişi silahla yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]