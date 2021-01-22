Çarşamba'da biyokütle enerji santraline karşı basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan biyokütle enerji santraline karşı basın açıklaması gerçekleştirildi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Eğercili Mahallesi'nde düzenlenen basın açıklamasında, ülkenin enerji ihtiyacı için santral yapılması gerektiğini, kendilerinin yer seçimine karşı olduklarını söyledi.

Bu alanın tarım arazisi olduğunu belirten Usta, "Bu santralin burada açılmaması gerekir, biz bunun mücadelesini vereceğiz." dedi.

Santralin günlük 1500 ton temiz su kullanacağını, bunun yer altından çekileceğini öne süren Usta, "Yeraltından çekilen temiz suyunun yerine burası denize yakın, denizden tuzlu su gelecek. Bu topraklar verimsiz hale gelecek. Diğer yandan kirli hava nedeniyle nefes almak zorlaşacak." diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de enerjiye karşı olmadıklarını ancak bu tür santrallerin insanların, tarımın, hayvanların ve su kaynaklarının etkilenmediği yerlerde yapılması gerektiğini söyledi.

Halkın yaşamını etkilediği için burada olduklarını aktaran Zeybek, "Biz Çarşamba Ovası'nın daha verimli hale gelmesini istiyoruz, bu santralin burayı yok etmesine 'dur' demek için buradayız." ifadesini kullandı.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da santral konusunda haklı mücadelelerini devam ettireceklerini anlattı.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Sezgin Gümüş ise Samsun için iyi bir şeyler yapanı omuzlarında taşıyan, yanlış yapana da uyarabilen bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.

Bütün partilere eşit mesafede olduklarını dile getiren Gümüş, "Çarşamba Ovası, Kuzey İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'ni besleyen dünyanın nadide ovalarından biridir. Herkesin bu santrale tarihi, tarımı, suyu ve geleceği için 'hayır' demesi gerekiyor." dedi.

Açıklamaya Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Salih Şen ile bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.