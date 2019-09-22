Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da biyokütle enerji santraline tepki
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Çarşamba'da biyokütle enerji santraline tepki

32 dakika önce

Samsun Çevre Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi'ne yapılacak biyokütle enerji santraline, çevreyi kirleteceği iddiasıyla tepki gösterdi.

Çarşamba'da biyokütle enerji santraline tepki, System.String[]

Samsun Çevre Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi'ne yapılacak biyokütle enerji santraline, çevreyi kirleteceği iddiasıyla tepki gösterdi.

Eğercili Mahallesi'nde toplanan çevreciler adına Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, açıklama yaptı.

Özdağ, öncelikle tesise ÇED gerekli değildir kararı verilmesine itiraz ettiklerini belirterek, Çarşamba Ovası'nda böyle bir tesis istemediklerini vurguladı.

Tesisin çevreyi kirleteceğini ve tarım alanlarına zarar vereceğini savunan Özdağ, bu konuda teknik ve hukuki mücadalelerini sürdüreceklerini aktardı.

Vatandaşlar da santralin yapılmasını istemediklerini dile getirdiler.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:32 Kaynak: AA
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