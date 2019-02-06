Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Çiftçilere "Kenevir" Eğitimi

Çarşamba'da Çiftçilere "Kenevir" Eğitimi

40 dakika önce

Çarşamba Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere kenevir üretimi ve kullanım alanları ile ilgili eğitim verildi.

Çarşamba'da Çiftçilere
Çarşamba Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere kenevir üretimi ve kullanım alanları ile ilgili eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine ilişkin açıklamasının ardından kenevir üretimine izin verilen 19 il arasında yer alan Samsun'da çiftçi bilgilendirmeleri devam ediyor.

Çarşamba Tarım ve Orman Müdürlüğünce Öğretmenevi'nde düzenlenen eğitimde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere kenevir üretimi ve kullanım alanları anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kenevir üretimine başlanacağını açıkladı. Samsun ilimiz de kenevir üretimi izni olan 19 il arasında yer alıyor. Konu ile ilgili olarak üreticilerimizin merak ettikleri soruları cevaplandırabilmek adına eğitim planladık. Eminim ki kenevir üretimini düşünen çiftçilerimizin sorularını cevaplandırdık ve kenevir üretiminin ne şekilde yapılabileceğinin bilgisini de kendileri ile paylaştık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kenevir, Güncel
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