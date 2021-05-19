Çarşamba'da çifte bayram - Son Dakika

Çarşamba'da çifte bayram

19.05.2021 16:46
Çarşamba'da çifte bayram, System.String[]

Çarşamba Belediyesi tarafından, ilçedeki sportif faaliyetleri geliştirmek ve gençlere yeni sosyal alanlar oluşturmak adına ilçeye kazandırılan 4 futbol sahasının açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapıldı.

Çarşamba Belediyesi tarafından, ilçedeki sportif faaliyetleri geliştirmek ve gençlere yeni sosyal alanlar oluşturmak adına ilçeye kazandırılan 4 futbol sahasının açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapıldı.

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçeyi geliştirmek ve gençlerin spora olan yatkınlıklarını artırmak adına yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çarşamba'nın farklı mahallerinde yapımı tamamlanan 4 futbol sahasının açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleşti. Gerçekleşen açılış törenine, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ve ilçe protokolü katıldı.

4 spor tesisinin yapımı tamamlandı

Açılış törenlerinde konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşambamızı kültürel, sosyal ve sportif anlamda geliştirmek; gençlerimize keyifle vakit geçirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri faaliyet alanları oluşturmak en büyük gayemiz. Bu kapsamda, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'umuzda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, yapımını tamamladığımız bu 4 tesisimizin açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Üçköprü, Ali Fuad Başgil, Umut ve Cumhuriyet Mahallerimizdeki 4 spor tesisimiz, Çarşambamıza ve tüm gençlerimize hayırlı olsun. Şenyurt Mahallemizdeki halı sahamızın da yapımı son hızıyla devam ediyor. İlçemizin çehresini değiştiriyor, Çarşambamızı pandemi sonrasına hazırlıyoruz. Gençlerimiz merak etmesinler, her anlamda onlara daha iyi bir Çarşamba, daha iyi bir gelecek sunmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençlerimize sporu sevdirmeye devam ediyoruz"

Çarşamba'da sportif faaliyetlere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Doğan, "Çarşamba'mız sportif anlamda birçok güzel başarı elde etti ve etmeye de devam ediyor. Sporcularımızın yarışlara hazırlanabilecekleri, antrenmanlarını sağlıklı ve fonksiyonel bir ortamda gerçekleştirebilecekleri spor tesislerinin yapımına, gençlerimizin keyifli ve güzel vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Gayemiz birçok alanda kendini kanıtlamış bir spor kenti inşa edebilmek. Bu manada ilçemizi geliştirmeye, yeni projeler oluşturmaya, gençlerimize sporu sevdirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda bitecek ve adrenalin seven gençlerimizin beğenisine sunacağımız "Kaykay ve Paten Parkuru"nu gençlerimiz merakla bekliyorlar. Biz de onlar adına oldukça heyecanlıyız. Bölgeye büyük değer katacak olan Karadeniz'in ilk "Trap-Skeet Atıcılık Poligonu"nun çalışmaları da devam ediyor, hali hazırda bitimine yaklaştığımız bir halı sahamız ve yapımı devam eden projelerimiz var" diye konuştu.

"Her zaman sporcularımızın yanındayız"

Sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerini ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, "Spora ve sporculara yönelik desteğimiz her zaman sürüyor. Sporcularımızın başarılarını gördükçe gururlanıyoruz. Onların daha iyi şartlarda çalışabilecekleri, donanımlı alanlar ile ilçemize değer katıyoruz. Sporcularımız da elde ettikleri başarılarla hem ilçemizi hem de ülkemizi birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda başarıyla temsil ediyorlar. Onlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Çarşambalı Milli Sporcumuz Esra Bayrak geçtiğimiz günlerde Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Çarşamba'mızın efsanesi Mustafa Dağıstanlı'dan 61 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda yine bir Çarşambalı olacak. Kano takımımız çalışmalarını sürdürüyor, softbol ve beyzbol, güreş, kick boks, ragbi, tekvando, basketbol, futbol ve birçok alanda sporcularımız çalışmaya devam ediyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Sporcularımızın her zaman yanındayız. Gençlerimizin sporla iç içe yaşayabilecekleri, çocuklarımızın küçük yaşta spor ile tanışıp sevebilecekleri bir kent oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak basmış ve Milli Mücadelenin fitilini ateşlemiştir. Bağımsızlık mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı Samsun'umuzda bu mücadelenin 102. yılını kutlamanın onuru ve gururu içerisindeyiz. Aziz milletimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin bekası için büyük mücadeleler vermiştir. Bu kutlu bayramı Atatürk, Türk gençliğine armağan etmiştir. Başarılı yarınlara ulaşmanın, iyi yetiştirilmiş gençler ile mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçli hareket ediyor ve her zaman gençlerimizin yanında olarak onları destekliyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Çarşamba'da çifte bayram
Çarşamba'da çifte bayram
Çarşamba'da çifte bayram
Çarşamba'da çifte bayram

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Hisarcık, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çarşamba'da çifte bayram - Son Dakika Spor


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