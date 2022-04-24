Çarşamba'da çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Çarşamba'da çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı

24.04.2022 18:01
Çarşamba'da çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı

Çarşamba ilçesinde kavga eden iki kişi birbirini bıçakladı.

Çarşamba ilçesinde kavga eden iki kişi birbirini bıçakladı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Zübeydehanım Meydanı'nda M.A.K. (48) ile H.A. (32) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, M.A.K. ile H.A. ceplerinde taşıdıkları bıçakla birbirlerini yaraladı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba'da çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarşamba'da çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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