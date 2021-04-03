Çarşamba'da denetimler devam ediyor - Son Dakika

Çarşamba'da denetimler devam ediyor
03.04.2021 15:00
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının ardından Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının ardından Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çarşamba ilçesi şehir merkezinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Ankara ve İstanbul'dan takviye olarak ilçeye gelen hazır kuvvet polis ekiplerinin ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülere izin belgesi ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.
Sürücü ve vatandaşlara yönelik yapılan denetimler gün boyunca devam etti. - SAMSUN
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