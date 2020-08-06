Çarşamba'da dıkı denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan maske denetimleri Samsun'un Çarşamba ilçesinde de yapıldı.

İlçe şehir merkezinde gerçekleştirilen denetime, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve Çarşamba Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ahmet Yılmaz olmak üzere aynı zamanda zabıta ekipleri, sağlık müdürlüğü personelleri ve gıda mühendisleri ile birlikte maske denetimi uygulandı.

Denetim sürecinde İlçe Sağlık Müdürü Gülay, uğradığı berberlere, marketlere ve kuyumculara temassız para alışverişinde bulunmalarını, tıraş ederken siperliklerini mutlaka takmaları gerektiğini aynı zamanda iş yerinde müşterilerin görebileceği yerde dezenfektanı eksik etmemelerini ısrarla vurguladı.

Denetime uğradıkları esnaf vatandaşlar bu uygulamadan çok memnun kaldıklarını, sosyal mesafeye ve temasa özenle dikkat ettiklerini dile getirirken maskesi olmayan vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından maske verildiği ve uyarıldığı gözden kaçmadı. - SAMSUN