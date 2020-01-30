Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Çarşamba'da trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Çarşamba'da trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Üçköprü Mahallesi Yeşilbağ Sokak'ta, Mesut A'nın kullandığı 05 FH 683 plakalı araç kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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