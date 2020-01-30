Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Çarşamba'da trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Çarşamba'da trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Üçköprü Mahallesi Yeşilbağ Sokak'ta, Mesut A'nın kullandığı 05 FH 683 plakalı araç kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
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