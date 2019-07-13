Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Elo Satranç Turnuvası düzenlendi
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Çarşamba'da Elo Satranç Turnuvası düzenlendi

2 saat önce

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Elo Satranç Turnuvası'nın ilki başladı.

Çarşamba'da Elo Satranç Turnuvası düzenlendi, System.String[]
Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Elo Satranç Turnuvası'nın ilki başladı.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Gençlik Merkezi'ndeki turnuva öncesinde yaptığı konuşmada, Gençlik Merkezi ile Türkiye Satranç Federasyonuyla iş birliğinde satranç turnuvası düzenlediklerini söyledi.
Çarşamba'nın adını tüm spor dallarında duyurmak için çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Doğan, "Bundan sonraki senelerde satranç turnuvamıza inşallah daha çok katılım olacaktır. İlk kez düzenlediğimiz turnuvamıza katılan 130 katılımcıya başarılar diliyorum." dedi.
Doğan, daha sonra turnuvanın ilk hamlesini yaptı.
Elo Satranç Turnuvası, 4 kategoride 130 sporcunun katılımıyla 3 gün sürecek.
Halit Doğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:03 Kaynak: AA
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