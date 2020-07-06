Çarşamba'da fındık rekolte tespitine başlandı - Son Dakika

Çarşamba'da fındık rekolte tespitine başlandı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) 2020 yılı fındık rekolte tahmini için görevli komisyonun çalışmalara başladığı duyuruldu.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) 2020 yılı fındık rekolte tahmini için görevli komisyonun çalışmalara başladığı duyuruldu.

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Türkiye'nin en çok fındık üretilen illerinden birisi olan Samsun'da 2020 fındık hasadına sayılı günler kala çalışmalar hız kazandı. Fındık kalitesi ile ilgili çalışma yürüten Çarşamba Ticaret Borsası'nda görevli komisyon, rekolte tespitine başladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, "Tarımsal üretim tahminlerinin yapılması; üreticiler, ticari kesim, sanayiciler ve tarım politikalarını oluşturan kamu birimleri açısından büyük önem taşımakta. Dolayısıyla yapılan tahmin çalışmalarının büyük bir hassasiyet ve titizlikle yapılarak gerçeğe uygun şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerek" dedi.

"2019'da 62 bin ton fındık pazara indi"

İl genelinde 13 ilçede 200 den fazla noktada çotanak sayımı yapıldığını ifade eden Genel Sekreter Yaşar, rekolte tahmin çalışmasında görevli komisyonda borsayı temsilen bir personelin yer aldığını belirterek, "2019 yılı ilçemiz nezdinde yapılan fındık rekolte tahmini yaklaşık 65 bin ton idi. 2020 Haziran ayı sonu itibariyle yaklaşık 62 bin ton kabuklu fındık pazara inmiş durumda. Çarşamba ilçesi ekili/dikili tarım arazilerinin tespiti için kullanılan uydu görüntüleme altyapısının güncellemesiyle beraber veriler daha sağlıklı olarak alınabiliyor. 2019 yılı Çarşamba özelinde yapılan rekolte tahmin çalışmaları başarılı oldu ve bu yılda aynı başarıyı yakalamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Fındık nefes aldırdı"

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, tarım teknolojilerinin gelişmesi, bilgiye ulaşımın kolaylaşması ve bilinçlendirici faaliyetlerin artması gibi nedenlerle fındık kalitesinin eskiye oranla daha iyi olduğunu belirtti. İlçe ekonomisinde fındığın önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu yıl korona virüsü pandemisi sebebiyle ticari hayatın her noktası zor günler geçirdi. Fındık hem Çarşamba ekonomisine hem ülkemizin ihracatına katkısı ile derin bir nefes aldırdı, aldırmaya da inşallah devam edecek. 2018/2019 yılı haziran ayı itibariyle fındık ihracatımız yaklaşık 244 bin ton idi. 2019/2020 yılı haziran ayı itibariyle rekor kırarak yaklaşık 310 bin ton oldu. Bu ihracat ile ülkemize 2 milyar doları aşkın döviz girdisi sağlandı. İnşallah bu yıl da üreticimiz, sanayicimiz, ilçemiz ve ülkemiz için bereketli bir fındık sezonu olur." - SAMSUN

Çarşamba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çarşamba'da fındık rekolte tespitine başlandı - Son Dakika Ekonomi
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