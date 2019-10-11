Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da fuhuş çetesi çökertildi
Son Dakika 3. Sayfa Çarşamba'da fuhuş çetesi çökertildi

Çarşamba'da fuhuş çetesi çökertildi

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çarşamba'da fuhuş çetesi çökertildi, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan operasyonda "fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık yapmak ve yer temin etmek" suçlarından 9 şüpheli gözaltına alındı.


Konu ile ilgili olarak soruşturmayı büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştiren Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler T.N., N.D., A.K., E.T., A.K., C.K., M.B., E.Ş. ve B.G.'nin fuhuş için aracılık yaptıkları, fuhşa teşvik ve yer temin ettikleri bilgisine ulaştı.


Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı Çarşamba Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden T.D., E.K., A.K. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
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