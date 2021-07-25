Çarşamba'da Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri düzenlendi - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri kapsamında Açık Hava Çocuk Şenlikleri gerçekleştirildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'nda organize edilen şenliklerin açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya ve Türkiye'nin zor günler geçirdiğini söyledi.

Çocukların da uzaktan eğitim ile evde kaldıklarını ve çok bunaldıklarını dile getiren Doğan, "Bunun farkındayız ve geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Yeşilırmak Şenlikleri'nde bu sene çocuklarımızı da düşünerek Çocuk Şenliği düzenledik. Çocuklarımız inşallah güzel zaman geçirirler. Çarşamba Belediyesi olarak sosyal belediyecilik adına sürekli çalışma halindeyiz. İnsanlarımızın pandemi ile ne kadar bunaldığını biliyoruz ve biraz olsun güzel zaman geçirmeleri için çalışmalara imza atıyoruz." dedi.

Daha sonra başlayan şenlikler kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.