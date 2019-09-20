Çarşamba'da genç girişimciye ziyaret

Çarşamba Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile Ziraat Bankası Şube Müdürü Mehmet Kaplan, genç çiftçiye ziyarette bulundu.

Çarşamba ilçesi Tilkili Mahallesi'nde girişimci Yunus Emre Yüksel, 5 dönümü sera olan 200 dönüm alanda tarımsal üretime başladı.

Akman, Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel ve hayvansal üretim yapmak isteyen üreticilere düşük faizli tarımsal kredi verdiğini anlattı.

Bu kredilerden şartları yerine getirdikleri takdirde herkesin faydalanabileceğini vurgulayan Akman, "Bakanlığın üreticiye desteği hem taşra teşkilatı olan bizler hem de Ziraat Bankası üzerinden yeni tesis kurmak, üretime geçmek, mevcut üretimini modernize etmek isteyenlere var. Bölgemizde örtü altı üretimi yaygın olarak yapılmakta. Bununla ilgili bir birliğimizde var. Üreticilerimiz ne zaman isterlerse bizler yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Yüksel de iki ziraat mühendisinin de çalıştığı tarımsal tesisinin devlet desteğiyle iki ay önce kurulduğunu, ilk dikimleri örtü altında marul, açık alanda mısır olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kendisinin harita mühendisi olduğunu belirten Yüksel, "Ama tarımsal üretim yapmayı çok istiyordum. Devlet ve bakanlık desteğiyle bu yol açıldı. Artık bizler bu büyük ve değerli ovada tarımsal üretime başladık. Desteği olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.