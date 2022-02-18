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Çarşamba'da gıda denetimi - Son Dakika

Çarşamba'da gıda denetimi

18.02.2022 17:02
Çarşamba'da gıda denetimi

Çarşamba Belediyesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetleyerek gramaj ve hijyen incelemesi yaptı.

Çarşamba Belediyesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetleyerek gramaj ve hijyen incelemesi yaptı. Kurallara uymaya fırınlara yaptırım uygulandı.

Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet gösteren fırınları denetleyerek gramaj ve hijyen konusunda kontrol yaptı. Kurallara uymayan fırınlarda, gramajı düşük olan ekmeklere el konuldu ve işletmelere cezai işlem uygulandı.

Denetimler devam edecek

Çarşamba Belediyesi ekiplerince ilçede denetimler devam ediyor. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan, halk sağlığını hiçe sayarak tarihi geçmiş ürün satan ve ekmekte hijyen kurallarına dikkat etmeyerek ekmek gramajında eksiklik olan fırın, bakkal, market gibi işletmeler denetlenerek, gerekli kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtilerek, "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçemizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarına denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ekmek gramajı ve hijyen kontrolleri yapılmış, düşük gramajlı ekmeklere, ekiplerimiz tarafından el konularak işletmelere cezai işlem uygulanmıştır. İlçemizde denetimlerimize devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Çarşamba'da gıda denetimi
Çarşamba'da gıda denetimi
Çarşamba'da gıda denetimi

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Zabıta Müdürlüğü, Hisarcık, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarşamba'da gıda denetimi - Son Dakika


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