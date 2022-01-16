Çarşamba'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavakdibi mevkisinde akşam saatlerinde Ramazan T. idaresindeki 55 JU 284 plakalı hafif ticari araç ile Adem S. idaresindeki 55 ADH 651 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Dürdane T. ile minibüsteki Emine T, Ahmet T. ve Ünal T. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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