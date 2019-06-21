Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da hasar tespit çalışmaları başladı
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Çarşamba'da hasar tespit çalışmaları başladı

1 saat önce

Çarşamba ilçesinde meydana gelen sağanak sonucu tarım alanlarında meydana gelen zararla ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Çarşamba'da hasar tespit çalışmaları başladı, System.String[]
Çarşamba ilçesinde meydana gelen sağanak sonucu tarım alanlarında meydana gelen zararla ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Kaymakam Şükrü Yıldırım ile incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, ilçede 18-19 Haziran tarihlerinde yağan aşırı yağış sonucu tarımsal alanlarda zarar meydana geldiğini söyledi.
Zararın tespiti ve bir an önce tarımsal arazilerdeki suyun deşarjını sağlamak için Kaymakamlık koordinasyonunda Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ ve diğer ilgili kurumların ivedilikle harekete geçtiğini dile getiren Akman, saha çalışmasını vatandaşlarla iş birliği halinde gerçekleştireceklerini belirtti.
Kanalların temizlenmesi ve denize deşarj noktalarının düzenlenmesinin ivedilikle sağlandığını vurgulayan Akman, bu kapsamda DSİ'ye ait iş makinelerinin çalıştığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:25 Kaynak: AA
şükrü yıldırım, 19 haziran, tarım, çarşamba, Güncel
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