Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Hükümlüler Konser Verdi

Çarşamba'da Hükümlüler Konser Verdi

1 saat önce

Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, hükümlülere ve yakınlarına Türk Halk Müziği konseri verdi.

Çarşamba'da Hükümlüler Konser Verdi, System.String[]
Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, hükümlülere ve yakınlarına Türk Halk Müziği konseri verdi.

Hükümlüler tarafından verilen konser sonrasında konuşma yapan Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, ceza infaz kurumunda hükümlülerin meslek edinmeleri ve var olan mesleklerini geliştirerek tahliyelerinden sonra yeniden suç yoluna girmelerine engel olmak istediklerini söyledi.

Hükümlülerin kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak hayata yeni bir başlangıç yapabilmeleri için çok sayıda iş kolunda eğitim, bireysel, kültürel ve sporsal faaliyetler düzenlendiğini anlatan Bülbül, "Bu vesileyle kurslarını başarıyla bitirerek belge almaya hak kazanan hükümlülerimizi tebrik ediyorum. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı olarak tutuklu ve hükümlülerimizin moral ve motivasyonunu yükseltecek bu tarz etkinlikleri her zaman desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Bugün icra edilen müzik etkinliğine katkı sunan hükümlülerimize, ceza infaz kurumu personelimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmanın ardından konseri verenlere hediye, ceza infaz kurumunda düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan hükümlülere de belgeleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:02 Kaynak: AA

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