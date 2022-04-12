Çarşamba'da iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi tarafından iftar programı organize edildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, programda yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu, devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Samsun'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Köktaş, "Mahallelerimizde boş olan köy okulları ile güzel bir proje yapılacak. Lokasyon uygunsa bu yerler muhtar odalarının olduğu, mahalle sakinlerinin oturup zaman geçirebileceği ve anaokulu eğitimi ve birtakım kursların olacağı mekanlar haline getirilecek." dedi.

Çarşamba OSB'de de sona geldiklerini dile getiren Köktaş, "Bizler şehrimiz adına TBMM'de gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En son çıkan kanun da muhtarlarımızı ilgilendiriyordu. Muhtar maaşlarına düzenleme getiren teklif kabul edildi. Bir kez daha mağfiret, bolluk ve bereket ayı mübarek ramazan ayınızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da muhtarların talep ve önerilerini dinlediklerini anlatarak, "Muhtarlarımızla diyaloğumuzu güçlü tutarak hemşehrilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırıyoruz. Ortak aklı ön plana koyan, çözüm odaklı, müzakereci ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her anlamda tüm hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, daha konforlu bir hayat sunmak için çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ile muhtarlar katıldı.