Alınan bilgiye göre, Salıpazarı ilçesinden Samsun yönüne giden Süleyman Yavuz (19) idaresindeki 55 GM 389 plakalı otomobil, TOKİ Köprüsü'nden ana yola çıkan Aykut Yılmaz yönetimindeki 38 RT 112 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz