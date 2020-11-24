Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salıpazarı ilçesinden Samsun yönüne giden Süleyman Yavuz (19) idaresindeki 55 GM 389 plakalı otomobil, TOKİ Köprüsü'nden ana yola çıkan Aykut Yılmaz yönetimindeki 38 RT 112 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 55 GM 389 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Yavuz yaralandı.
Yaralı, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika