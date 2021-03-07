Çarşamba'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba Sanayi Sitesi kavşağında Mücahit Korkmaz idaresindeki 55 DU 116 plakalı otomobil ile Rıfat Bektaş'ın kullandığı 55 AAE 678 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Bektaş ile yanında bulunan Eray Burak Aydınalp yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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