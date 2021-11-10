Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ragıp Yıldız idaresindeki 34 NVL 06 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi ışıkları mevkisinde aynı yönde seyreden Adem Demirel'in kullandığı 55 AGF 834 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 55 AGF 834 plakalı otomobilde bulunan Leyla Cayvarlı, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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