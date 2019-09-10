Çarşamba'da İlköğretim Haftası kutlandı

Çarşamba ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, ilçede 4 lise binasının inşaatının devam ettiğini söyledi.

Çarşamba'da 77 okulda 2 bin 47 öğretmenin 25 bin 175 öğrenciye eğitim verdiğini belirten Yıldırım, "Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Çarşamba'da okullarımızda ufak tefek aksaklıklar olsa da eğitim öğretime hazır olduğunu biliyoruz. Eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir de en büyük zenginliğin hem maddi hem de manevi yönleriyle çok iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin her eğitim öğretim yılı başında sanki öğretmenliğe yeni başlamış gibi sevinç ve heyecan duyduklarını dile getiren Özdemir, "Bu mesleğin olmazsa olmazları sevgi, sabır, hoşgörü ve fedakarlıktır. Okullarımızın tamirat ve boyası için imkanlarını seferber eden Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gültekin Bülbül nezdinde Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze teşekkürü borç biliriz." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ali İşyapan ise Türkiye'nin mutlu yarınlara ulaşmasının eğitim ile mümkün olacağına işaret ederek, çocukları kendi çocukları gibi görerek en iyi şekilde eğitmek için çabalayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programın sonunda Yıldırım tarafından temsili olarak ilk ders zili çalındı. Daha sonra okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Ayhan Aydın, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ile kamu kurum ve okul müdürleri ile veliler katıldı.