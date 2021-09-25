Elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen ve kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle dükkan kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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