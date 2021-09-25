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Çarşamba'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Çarşamba'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu

25.09.2021 10:05
Çarşamba'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, söndürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde Akın Yılmaz'a ait iş yerinden duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen ve kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle dükkan kullanılamaz hale geldi.

Değirmenbaşı, Çarşamba, Samsun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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