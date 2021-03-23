Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor - Son Dakika

Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor

23.03.2021 11:39
Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde istiridye mantarı üretimi artıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde istiridye mantarı üretimi artıyor.

Çarşamba ilçesine bağlı Yeni Köseli Mahallesi'nde 550 metrekarelik alana istiridye üretim tesisi kuran Aydın Aksar, ilçede farklı mantar türü yetiştirerek çokça talep topladığını söyledi. Yaklaşık 1 yıldır istiridye mantarı üretimi işi yaptığından bahseden Aydın Aksar, istiridye mantarı üretiminin yanı sıra ileriye dönük olarak kültür mantarı yetiştiriciliği ve mantar üretiminde kullanılan kompost üretimi yapmayı hedeflediğini açıkladı.

"Bu işi yapmak isteyen birçok insan geliyor"

Mantarı üreticisi Aydın Aksar, "1 yıldır mantar işiyle uğraşıyorum. İşimden çok memnunum. İnşallah devamını da getireceğim. 5 adet üretim tesisim var şuan. 550 metrekarelik bir boş alana kurdum bu tesisi. Her biri 112 metrekare büyüklüğünde. Kazancımız çok fazla olmasa da idare ediyoruz. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem, kulaktan duyma haberlere inanmasınlar. Üreticiyle görüşmeliler. Bizim yanımıza her gün, bu işi yapmak isteyen bir çok insan geliyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yüzde 50 devlet hibesi aldık. Diğer yüzde 50'sini ise kendimiz karşıladık. Avrupa Birliği ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından. Toplam maliyetimiz 600 bin TL civarında oldu" dedi.

"Bütün sebzeler içerisinde en faydalı ürün"

İstiridye mantarının faydalından ve içerinde bulundurduğu vitaminlerden bahseden mantar üreticisi Aksar, "İstiridye mantarı, bütün mantar çeşitlerinden daha faydalı bir mantardır. Bütün sebzeler içerisinde en faydalı ürün istiridye mantarıdır. B3 vitamini en yüksek istiridye mantarında bulunur. Birçok hastalıkta kullanılan ilacın ham maddesi istiridye mantarından karşılanmaktadır. Kolesterolü yüzde 45 civarında düşürdüğü doktorlar tarafından tespit edilmiştir. Bağışıklık sistemi için de faydalı bir üründür. B2, B3, fosfor, demir ve çinko bakımından çok zengindir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor
Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor
Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor
Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor
Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor

İstiridye, Çarşamba, Mantar, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, savaş mağduru çocukları hatırlatıp Avrupa ülkelerine yüklendi: Kusura bakmayın, bunlar çıplak gerçekler Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir "Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti
Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler         
12:13
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
Son dakika! AK Partili Ünal'dan Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir         
11:28
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş         
11:00
Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı         
10:47
Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı         
10:09
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 12:33:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei