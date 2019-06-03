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Çarşamba'da jandarmadan bayram uygulaması

45 dakika önce

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde yoğunlaşan trafik akışı nedeniyle trafik uygulamalarını sürdürüyor.

Çarşamba'da jandarmadan bayram uygulaması, System.String[]
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde yoğunlaşan trafik akışı nedeniyle trafik uygulamalarını sürdürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresinde vatandaşların huzur içerisinde bayram tatili geçirebilmeleri ve sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla bayram tatilinde de sıkı denetimlere devam ediyor.
Havadan drone ile denetimlere ağırlık verildiği, radarlı hız denetimleri ile seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri kullanımıyla ilgili uygulamaların dikkat çektiği tespit edildi.
Ayvacık yolu üzerinde yapılan uygulamada sürücü ve yolculara çikolata ikramında bulunularak bayramları kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:08 Kaynak: AA
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