Çarşamba'da jandarmadan bayram uygulaması
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Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde yoğunlaşan trafik akışı nedeniyle trafik uygulamalarını sürdürüyor.
Çarşamba
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:08 Kaynak: AA
İlçe Jandarma
Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı
tatilinde yoğunlaşan trafik akışı nedeniyle trafik uygulamalarını sürdürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresinde vatandaşların huzur içerisinde bayram tatili geçirebilmeleri ve sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla bayram tatilinde de sıkı denetimlere devam ediyor.
Havadan drone ile denetimlere ağırlık verildiği, radarlı hız denetimleri ile seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri kullanımıyla ilgili uygulamaların dikkat çektiği tespit edildi. Ayvacık
yolu üzerinde yapılan uygulamada sürücü ve yolculara çikolata ikramında bulunularak bayramları kutlandı.
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