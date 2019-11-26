Çarşamba'da kaçak sigara operasyonu
6 saat önce
Çarşamba'da bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:18 Kaynak: AA
Çarşamba'da bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu İ.T. (59) isimli şahsın Sungurlu Mahallesi'ndeki iş yerinde ve evinde arama yapıldı.
Aramalarda, bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 4 kutu 200'lük tütün basılı makaron ve 2 kilo 75 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.T. gözaltına alındı.
Uluslararası sigorta şirketlerini dolandıran çete çökertildi MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı