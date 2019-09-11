Çarşamba'da kaçakçılıkla mücadele
1 saat önce
Çarşamba ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün işletmeleri denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:00 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün işletmeleri denetlendi.
Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede 7 iş yerinde incelemelerde bulundu.
Denetimlerde iki iş yerinde 84 kilogram kaçak tütün, 11 bin 240 makaron ve 3 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.
İş yerlerine toplam 2 bin 616 lira adli para cezası uygulandı.
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