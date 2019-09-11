Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da kaçakçılıkla mücadele
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Çarşamba'da kaçakçılıkla mücadele

1 saat önce

Çarşamba ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün işletmeleri denetlendi.

Çarşamba'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Çarşamba ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün işletmeleri denetlendi.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede 7 iş yerinde incelemelerde bulundu.

Denetimlerde iki iş yerinde 84 kilogram kaçak tütün, 11 bin 240 makaron ve 3 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

İş yerlerine toplam 2 bin 616 lira adli para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:00 Kaynak: AA
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