Çarşamba'da kaçakçılıkla mücadele

Çarşamba ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün işletmeleri denetlendi.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede 7 iş yerinde incelemelerde bulundu.

Denetimlerde iki iş yerinde 84 kilogram kaçak tütün, 11 bin 240 makaron ve 3 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

İş yerlerine toplam 2 bin 616 lira adli para cezası uygulandı.