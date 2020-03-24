Çarşamba'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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Çarşamba'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz A. idaresindeki Çarşamba Belediyesine ait 55 RN 110 plakalı kamyon, Samsun- Ordu kara yolu Otogar mevkisinde aynı yönde seyreden M.G. yönetimindeki 55 RZ 199 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan A.G. yaralandı. A.G, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:00 Kaynak: AA
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