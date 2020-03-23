Çarşamba'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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Çarşamba'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çarşamba - Ayvacık yolu Kumköy mevkisinde Hakan Yılmaz'ın kullandığı 55 HH 477 plakalı otomobil ile Atilla Sancar'ın kullandığı 06 JOV 12 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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