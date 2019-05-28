Çarşamba'da kan bağışı kampanyası
2 saat önce
Türk Kızılayı tarafından Çarşamba ilçesinde kan bağışı kampanyası yürütülüyor.
Türk Kızılayı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:56 Kaynak: AA
tarafından Çarşamba
ilçesinde kan bağışı kampanyası yürütülüyor. Zübeyde Hanım
Meydanı'nda kurulan kan bağış çadırında vatandaşların kan bağışı kabul ediliyor.
Ekipte yer alan Dr. Engin Erdoğan, ramazan ayında kan bağışının düştüğünü belirterek, "İftardan sonra kan bağışlarını kabul ediyoruz. Ramazan ayındayız ve bu da insanları ister istemez etkiliyor. Kan bağış oranlarını düşürüyor. Burada da kan bağış oranında düşüş var. İnsanlarımız unutmamalıdır ki bugün bağışladıkları bir ünite kan, yarın kendilerine de ihtiyaç olabilir." dedi.
Erdoğan, ilçede 6 günde yaklaşık 190 ünite kan bağışı topladıklarını kaydetti.
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