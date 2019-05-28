Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da kan bağışı kampanyası
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Çarşamba'da kan bağışı kampanyası

2 saat önce

Türk Kızılayı tarafından Çarşamba ilçesinde kan bağışı kampanyası yürütülüyor.

Çarşamba'da kan bağışı kampanyası, System.String[]
Türk Kızılayı tarafından Çarşamba ilçesinde kan bağışı kampanyası yürütülüyor.
Zübeyde Hanım Meydanı'nda kurulan kan bağış çadırında vatandaşların kan bağışı kabul ediliyor.
Ekipte yer alan Dr. Engin Erdoğan, ramazan ayında kan bağışının düştüğünü belirterek, "İftardan sonra kan bağışlarını kabul ediyoruz. Ramazan ayındayız ve bu da insanları ister istemez etkiliyor. Kan bağış oranlarını düşürüyor. Burada da kan bağış oranında düşüş var. İnsanlarımız unutmamalıdır ki bugün bağışladıkları bir ünite kan, yarın kendilerine de ihtiyaç olabilir." dedi.
Erdoğan, ilçede 6 günde yaklaşık 190 ünite kan bağışı topladıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:56 Kaynak: AA
Türk Kızılayı, Güncel
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