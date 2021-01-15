Çarşamba'da katlı otopark için çalışmalar başladı - Son Dakika

Çarşamba'da katlı otopark için çalışmalar başladı
15.01.2021 19:15
Çarşamba ilçesinde hayata geçirilecek katlı otopark için çalışmalar başladı.
Çarşamba ilçesinde hayata geçirilecek katlı otopark için çalışmalar başladı.
Çarşamba eski Doğuyaka Pazaryeri'nde bulunan alana yapılacak 6 katlı ve 214 araç kapasiteli otopark için ilk kepçe vuruldu.
Belediye Başkanı Halit Doğan, tamamen otomatik olacak otopark ile dar cadde ve sokaklarda araç trafiğini rahatlatmayı amaçladıklarını belirterek, "Ayrıca batı yakasında da katlı otopark projemiz var. Belediye olarak tüm çalışmalarımızı ilçemizin yararına yapıyoruz. Bu otoparkın ilçemize kazandırılmasında destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e teşekkür ediyoruz." dedi.
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