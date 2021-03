Çarşamba'da kaykay ve paten parkuru için çalışmalar başladı - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi tarafından kaykay ve paten parkuru yapım çalışmalarına başlandı.

Adapark mevkisinde 1200 metrekarelik alanda yapımına başlanan kaykay ve paten parkuru, iki bölümden oluşuyor.

Hem büyük yaş grubu ile profesyonel sporcuların hem de becerilerini geliştirmek için çalışan çocukların kullanabileceği parkurun yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlere yönelik her türlü faaliyeti desteklediklerini belirterek, "Gençlerimizin ilçemizde çeşitli etkinlikler gerçekleştirebildikleri, keyifli zaman geçirirken kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak her zaman önceliğimiz. Parkur alanımızda kaykay ve patenin yanı sıra adrenalin sporunu seven, akrobasi bisikleti tutkunu gençlerimiz de pedallarını çevirme imkanı bulacak." dedi.

Parkur alanının hem sporsever gençlere hem de bu sporu öğrenmek için çalışan çocuklara yönelik olduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bizim için çok değerli, inşallah alanımız tamamlandığında gençlerimiz ve çocuklarımız bu alanda keyifli vakit geçirerek çalışma imkanı bulacaklar. İnşallah gençlerimiz pandemi sonrasında kaykay ve patenlerini alarak burada güzel zaman geçirebilecek. Çarşamba'mıza yaptığımız her yatırımda gençlerimizi düşünüyoruz. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."