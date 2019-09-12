Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da kedi kurtarma operasyonu
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Çarşamba'da kedi kurtarma operasyonu

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki bir hafif ticari aracın motor kısmına giren kediyi çıkartmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldular.

Çarşamba'da kedi kurtarma operasyonu, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki bir hafif ticari aracın motor kısmına giren kediyi çıkartmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldular.


Abdullahpaşa Meydanı'nda park halindeki Adem Uysal'a ait 55 GM 860 plakalı hafif ticari aracın motor kısmına giren yavru kedi, araç sahibi ve çevredeki vatandaşları alarma geçirdi. Konunun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri ve vatandaşlar bir süre motor kısmına saklanan kediyi çıkartmak için büyük bir mücadele verdiler. Bir saate yakın süren kurtarma operasyonunda yavru kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Korkmuş ve hırçın bakışlarıyla çevredekileri izleyen yavru kedi, verilen yiyecekler sonrası doğal yaşamına bırakıldı. - SAMSUN

İtfaiye, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:01 Kaynak: İHA
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