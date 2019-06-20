Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da kenevir operasyonu
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Çarşamba'da kenevir operasyonu

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Çarşamba'da kenevir operasyonu, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu Oymalı Mahallesi'nde N.T'nin (32) Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
N.T'nin tarlasında arama yapan ekipler, mısırların arasına ekilmiş 233 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:59 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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