Çarşamba'da kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, Çarşamba ilçesini kısıtlama sessizliğine bürüdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yasağın ilk gününde Çarşamba ilçesi kısıtlama sessizliğine bürünürken, sokağa çıkan vatandaşların İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok noktada HES kodu sorgulaması ve muafiyet belgeleri kontrol edildi. - SAMSUN