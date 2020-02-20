Çarşamba'da korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çarşamba'da korkutan yangın - Son Dakika

Çarşamba'da korkutan yangın

7 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanda çıkan ufak çaplı yangın kısa süreli panik yaşattı.

Çarşamba'da korkutan yangın, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanda çıkan ufak çaplı yangın kısa süreli panik yaşattı.


Olay, Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hacı Reşit Ağa Sokak üzerinde bir apartmanın 2. katındaki dairede sobadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çıkan yangın sonrası apartman sakinleri durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.


Olay yerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Anne ve çocuklarının çıkan yangın sırasında evde olduğu iddia edilirken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı, yangın sonucu evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. - SAMSUN

Çay Mahallesi, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
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