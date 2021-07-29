Çarşamba'da macera parkı oluşturulması için çalışma yapılıyor - Son Dakika

Çarşamba ilçesinde macera parkı oluşturmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde Karadeniz Bölgesi'nin en büyük zipline hattını ve diğer macera parkurlarını hayata geçireceklerini söyledi.

Tema Park Projesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Doğan, "Gençlerimizin ilçemizde diledikleri gibi vakit geçirmesi ve çeşitli sosyal aktivitelere katılabilmesi bizler için çok değerli. Bu kapsamda Çarşamba'mıza kazandıracağımız macera parkımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizi bir turizm merkezi haline getirmek, çevre ilçelerden de ziyaretçilerin gelip görerek ve çeşitli aktivitelere katılarak Çarşamba'yı tanımasını sağlama gayretindeyiz." dedi.

Yeşilırmak Millet Bahçesi'nin bölgenin en büyük tabiat parkı özelliğini taşıdığını dile getiren Doğan, "Parkımız içinde piknik alanları, kafe, binicilik tesisi gibi çeşitli faaliyet alanlarını da barındırıyor. İnşallah macera parkımızı da tamamladığımızda bölgemiz için büyük değer olacak. Hem gençlerimiz, macera tutkunlarımız gönüllerince eğlenebilecek hem de ilçemizin gelişimine katkı sunmuş olacağız." diye konuştu.

Doğan, macera parkını ağustos ayı içinde tamamlamayı planladıklarını kaydetti.