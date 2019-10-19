Çarşamba'da 'Muhtarlar Günü' etkinlikleri

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Samsun'un Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu ve muhtarlar, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım'ı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.



Etkinliklerin devamında ise Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çelenk sunma programına Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalle muhtarı katılım sağladı.



Atatürk Anıtı'na sunulan çelenk sonrası konuşma yapan Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarken, muhtarlık görevinin önemine değindi. Program konuşma sonrası sona ererken, Göl Restorandaki yemek programına geçildi.



Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı programında ikramlar sonrası konuşmalara geçildi. İlk olarak selamlama konuşması yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu'nun ardından söz alan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, salonda bulunan tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Muhtarlığın önemine değinen Başkan Halit Doğan, konuşmasının devamında ilçe gündeminde haftalardır yer edinen biyokütle enerji santrali konusunda açıklamalarda bulundu.



Kahvaltı programında son olarak konuşan Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım da, mahalle muhtarlarının ilçenin sorun ve çözümü noktasında önemli bir görev üstlendiğini, mahalle muhtarlarının kurumlarla vatandaş arasında bir köprü vazifesini gördüğünü söyledi.



Program konuşmalar sonrası son buldu. - SAMSUN