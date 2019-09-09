Çarşamba'da okul servisleri denetlendi
1 saat önce
Çarşamba ilçesinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerince okul servisleri denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:02 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerince okul servisleri denetlendi.
Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim yaptı.
Ekipler, uygulama noktalarında ve okul önlerinde durdurdukları okul servislerindeki denetimlerinde araç sürücüleri ve hosteslerin evraklarını kontrol edip, araçların yeterliliklerini, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.
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