Çarşamba'da organik fındık üretimi artıyor - Son Dakika

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, ilçede organik fındık üretiminin her geçen sene arttığını belirtti.

Bakır, yaptığı açıklamada, organik fındık ihracatının, ithalatçılar tarafından daha çok tercih edilmeye başlandığına işaret etti.

İnsanların artık organik gıdalara yöneldiğine dikkati çeken Bakır, "Özellikle son yıllarda organik fındık ihracatı da arttı. Çarşamba bölgesinde de her sene organik fındık üretimi artıyor. Gerekli izinlerimizi aldık ve bundan sonraki süreçte Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde de organik fındık üretimi yapan ve yapmak isteyen üreticilerimizle irtibata geçerek çalışma gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Organik fındığın normal fındığa göre daha pahalı olduğunu vurgulayan Bakır, "Organik fındık normal fındığa göre 2-3 lira daha fazla fiyatla satılıyor. Bu da organik fındık üretimini daha cazip hale getiriyor. Bu fiyatı daha da artırmak adına birlik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.