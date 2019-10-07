Çarşamba'da otomobil bahçeye yuvarladı: 2 yaralı
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Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun- Ordu kara yolunda Samsun yönüne giden Zafer Karkaç idaresindeki 55 LP 091 plakalı otomobil, Ambarköprü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki bahçeye yuvarlandı.
Kazada, sürücü Karkaç ile yanında bulunan Mete Topal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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