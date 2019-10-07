Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da otomobil bahçeye yuvarladı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Çarşamba'da otomobil bahçeye yuvarladı: 2 yaralı

Çarşamba'da otomobil bahçeye yuvarladı: 2 yaralı

12 dakika önce

Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çarşamba'da otomobil bahçeye yuvarladı: 2 yaralı, System.String[]

Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolunda Samsun yönüne giden Zafer Karkaç idaresindeki 55 LP 091 plakalı otomobil, Ambarköprü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki bahçeye yuvarlandı.

Kazada, sürücü Karkaç ile yanında bulunan Mete Topal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarşamba, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Makas atmaya çalışan sürücü zincirleme kazaya neden oldu Karayolları Genel Müdürlüğü, yüzde 20'lik zammın hangi köprü ve otoyolları kapsadığını açıkladı Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:31:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da otomobil bahçeye yuvarladı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]