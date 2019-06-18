Çarşamba'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
10 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:30 Kaynak: AA
'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömür Kuyumcu (29) idaresindeki 55 EE 251 plakalı otomobil, Samsun- Ordu
kara yolu Dörtyol
mevkisinde aniden yola çıkan bisikletliye çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis
ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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