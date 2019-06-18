Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
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Çarşamba'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

10 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çarşamba'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömür Kuyumcu (29) idaresindeki 55 EE 251 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde aniden yola çıkan bisikletliye çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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