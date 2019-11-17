Çarşamba'da otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı
6 saat önce
Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ercan Öztürk'ün (42) kullandığı 34 BIR 601 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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