Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı
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Çarşamba'da otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı

6 saat önce

Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çarşamba'da otomobil tarlaya girdi: 1 yaralı, System.String[]

Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ercan Öztürk'ün (42) kullandığı 34 BIR 601 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ercan öztürk, Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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