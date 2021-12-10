Çarşamba'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Çarşamba ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fahri Bayram idaresindeki 55 GY 818 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Namazlı mevkisinde aynı yöne seyreden Barış Yüksel'in kullandığı 55 ADL 866 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümü alev aldı. Yangın, yoldan geçenler tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bayram ile yanında bulunan Hatun Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.