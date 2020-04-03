Çarşamba'da otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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Çarşamba'da otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Çarşamba ilçesinde otomobille tırın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Keskin idaresindeki 55 ABM 765 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Helvacalı mevkisinde Yusuf Sırıklı'nın kullandığı 55 E 0478 plakalı tırla çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:48 Kaynak: AA
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