Çarşamba'da protokol bayramlaştı
7 dakika önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde protokol üyeleri bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
'un Çarşamba
ilçesinde protokol üyeleri bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
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münasebetiyle Göl Restoran'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma törenine Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım
, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, mülki ve idari amirler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda ile dernek başkanları ve mahalle muhtarları katıldı. Program, protokolün bayramlaşmasıyla son buldu. - SAMSUN
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