Çarşamba'da protokolden annelere ziyaret - Son Dakika

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve beraberindekiler, Anneler Günü nedeniyle ilçedeki en yaşlı anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Yıldırım ve beraberindekiler ilk olarak 2017 yılında Fırat Kalkanı operasyonunda Suriye'nin El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın annesi Zehra Taşkın'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Protokol üyeleri daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından adlarına Sakarya'da fidan dikilen Emine Özcan, Hacer Babal ve Kafiye Şahin'i evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde KaymakamYıldırım tarafından annelere "Fidan Dikim Belgesi" takdim edildi.